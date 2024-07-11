ÇOLPON-ATA (AA) - Kırgızistan'ın Çolpon-Ata şehrinde Bağımsız Devletler Topluluğuna (BDT) üye devletlerin 15. Turizm Konseyi Toplantısı yapıldı.

Toplantıya, Kazakistan, Özbekistan, Tacikistan, Rusya, Belarus ve Ermenistan temsilcileri ile BDT İş Konseyi ve Turizm Konseyi Sekretaryası yetkilileri katıldı.

Söz konusu ülkeler arasında turizm alanında işbirliği olanakları ve potansiyelinin ele alındığı toplantıda, yaptırımların etkisinde olan Rusya ve Belarus'un BDT'nin diğer ülkeleri ile mevcut kültürel, tarihi ve ekonomik bağlarına dayanarak ortak turizm alanı oluşturmaya yönelik artan ihtiyaca dikkat çekildi.

Kırgızistan Ekonomi ve Ticaret Bakanlığına bağlı Turizm Departmanı Başkanı Maksat Usubaliyev, toplantının açılışında yaptığı konuşmada, ülke ekonomisinin gelişmesinde turizmin önemli rol oynadığını belirterek, "Kırgızistan'da turizmin şu anda doğru gelişme yolunda ilerlediğini belirtmek istiyorum." dedi.

Ülkedeki gerekli yasal zeminin yanı sıra turizm endüstrisindeki kuruluşlar ile işletmelerin çalışması için uygun koşullar oluşturulduğunu vurguladı.



Kırgızistan'ın, 80 ülke vatandaşı için basitleştirilmiş vize rejimi uyguladığını anımsatan Usubaliyev, geçen yıl Kırgızistan'ı 8 milyon 557 bin 136 turistin ziyaret ettiğini, Özbekistan'dan 5 milyon 274, Kazakistan'dan 2 milyon 352 bin, Rusya Federasyonu'ndan 826 bin 898 ve Türkiye'den 48 bin ve Çin'den 38 bin turistin geldiğini bildirdi.

Usubaliyev, yabancı ziyaretçilerden 2021'de 142 milyon 400 bin dolar, 2022'de 696 milyon 400 bin dolar, 2023'te 994 milyon 400 bin dolar elde edildiğini aktardı.

Kazakistan Turizm ve Spor Bakanlığı Turizm Endüstri Komitesi Başkanı Nurtas Karipbayev, AA muhabirine yaptığı açıklamada, turizmin kültürel alışverişinin önemli aracı olduğunu belirterek, toplantıda ortak tur konusunu ele aldıklarını anlattı.

Karipbayev, Kazakistan'a 2023'te yaklaşık 9 milyon 200 bin yabancı ziyaretçi geldiğini ifade ederek, tur operatörleri için her bir yabancı turist için 33 dolar ödendiğini söyledi.

Özbekistan Turizm Devlet Komitesi Başkan Danışmanı Farhod Faizillayev, ülkesini 2023'te 7 milyon yabancı turistin ziyaret ettiğini ve bu yıl 10 milyon turist beklediklerini belirtti.

Toplantı kapsamında Kırgız halkının gelenekleri, Özbekistan ile Belarus'un turizm potansiyeli tanıtıldı.