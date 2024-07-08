Kırgızistan’ın kuzeyindeki Issık Göl bölgesinde bulunan Ton ilçesindeki Cazı Keçüü yaylasında dün akşam saatlerinde yıldırım düştü. Kırgızistan Acil Durumlar Bakanlığı, olayla ilgili resmi bir açıklama yaparak halkı bilgilendirdi.

250 koyun telef oldu

Olay, yerel saatle 17.00 sıralarında meydana geldi ve yıldırım düşmesi sonucu 250 koyun telef oldu. Bakanlık yetkilileri, saat 18.44'te gelen ihbar üzerine hızla harekete geçerek hasar tespiti çalışmalarına başladı.

Bölge halkı büyük korku yaşadı

Yıldırım düşmesi sonucu yaşanan bu trajik olay, yaylada otlayan koyunların telef olmasına neden oldu. Bölge halkı, olay sırasında büyük korku ve panik yaşadı. Neyse ki, olayda insan kaybı veya yaralanma yaşanmadı, bu da tek teselli kaynağı oldu. Olayın ardından geriye kalan üzücü manzara, kameralara yansıdı.