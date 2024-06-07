BİŞKEK (AA) - Türkiye'deki Kemik ve Eklem Cerrahisi Derneğince, Kırgızistan’ın başkenti Bişkek'te düzenlenen 4. Türk Dünyası Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi'ne 300'e yakın uzman doktor katılıyor.



Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) desteğiyle 5 Haziran'da Bişkek'te başlayan ve yarın sona erecek kongrenin resmi açılış programı gerçekleştirildi.

Açılışa Kırgızistan Bakanlar Kurulu Başkanı Akılbek Caparov, Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Ahmet Sadık Doğan, TİKA Bişkek Program Koordinatörü Mehmet Bodur, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi (KTMÜ) Rektörü Prof. Dr. Alpaslan Ceylan, Kemik ve Eklem Cerrahisi Derneği Başkanı Prof. Dr. Vedat Şahin'in yanı sıra 300'e yakın uzman doktor katıldı.

Caparov, yaptığı konuşmada, kongreye katılma sorumluluğu duyduğunu belirterek, "Kongrenin Bişkek'te yapılması ve bu kongreye bu kadar çok hekimin katılmasından dolayı çok mutluyuz." dedi.

Kırgızistan hükümetinin son 3 yılda insan sağlığına yönelik çalışmalarına değinen Caparov, "Bu kongre, fikir ve deneyim alışverişi için mükemmel bir platformdur." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Doğan da Türk dünyasının sağlık alanındaki işbirliğinin daha da güçleneceğine inandıklarını belirtti.

Kemik ve Eklem Cerrahisi Derneği Başkanı Şahin de kongrede Türkiye'den yaklaşık 150, toplam 300 katılımcı doktorun yer aldığını dile getirdi.

Şahin, gelecek yıl 30 Nisan-4 Mayıs'ta Antalya'da Uluslararası Kemik ve Eklem Kongresi'ni düzenleyeceklerini belirterek, katılımcıları davet etti.

- "Bu kongreyi Türk'ün olduğu her yerde yapacağız"

Türk Dünyası Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi Başkanı Prof. Dr. Cemil Yıldırım Türk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bu kongreyi Türk'ün olduğu her yerde yapacağız." dedi.

Türk, kongrenin Türk dünyasındaki ortopedistleri bir araya getirmek, kaynaştırmak, bilimsel manada geliştirmek ve deneyimlerini paylaşmak için düzenlendiğini ifade etti.

Kemik ve Eklem Cerrahisi Derneğiyle ilgili bilgi veren Türk, merkezi Kayseri'de olan derneğin 2012 yılında kurulduğunu, 500'e yakın ortopedist üyesinin bulunduğunu kaydetti.

- "Bu kongre büyük bir okul"

Kongre Eş Başkanı Prof. Dr. Sabırbek Cumabekov da Türk Dünyası Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi'nin "büyük bir okul" olduğunu vurguladı.

Cumabekov, Türk dünyasındaki doktorların kendi aralarında bilimsel tecrübe paylaşımı için toplandıklarını söyledi.

Kongreye Kırgızistan'ın dört bir tarafından hekimlerin katılarak tecrübe edindiğini anlatan Cumabekov, "Kırgız hekimleri, Türk dünyasındaki tıbbi gelişmeleri yakından öğrenme fırsatı buldu." dedi.

- "Türk hekimlerin bilgi ve tecrübelerini paylaşmalarını önemsiyoruz"

KTMÜ Rektörü Prof. Dr. Ceylan, Türk hekimlerin bilgi ve tecrübelerini Türk dünyasındaki doktorlarla paylaşmasını önemsediklerini belirtti.

Türk hekimlerin, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesini ziyaret ettiklerini söyleyen Ceylan, "Üniversite bünyesinde Tıp Fakültesi kurduk. Tıp okumak isteyen öğrencileri alacağız. Bu konuda Türk hekimlerin tavsiyelerini aldık. Tüm doktorlara çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Ceylan, kongrede yer alan Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Selim Yıldırım'ın Bişkek'teki Kırgız-Türk Dostluk Devlet Hastanesi'nde KTMÜ öğrencisinin protezle ilgili ameliyatına katılacağını belirterek, kendisine teşekkür etti.

Ortopedist Ömer Selim Yıldırım da deneyimlerini Türk dünyasındaki meslektaşlarıyla paylaşmak için Kırgızistan'a gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kongrenin ilki Azerbaycan'da, ikincisi Kazakistan'da, üçüncüsü Bosna Hersek'te yapılmıştı.