ÇOLPON-ATA (AA) - Kırgızistan'ın Çolpon-Ata şehrinde, plajların ve tatil köylerinin bulunduğu, "ülkenin incisi" olarak bilinen Issık Göl'de turizm sezonu başladı.

Kırgızistan Ekonomi ve Ticaret Bakanlığına bağlı Turizm Departmanı, Tatil Köyleri Birliği ve Turizmi Geliştirmeyi Destekleme Fonu, yaklaşık 300 katılımcıyla "Issık-Göl Uluslararası Turizm Forumu" düzenledi.

Forumun açılışında konuşan Issık Göl Bölge Valisi Ulanbek Daliyev, 2023'te yaklaşık 2 milyon turistin ziyaret ettiği gölde turizm sezonunun bu organizasyonla resmen başladığını söyledi.

Daliyev, forum kapsamında 8 Haziran'da oteller, tur ve hizmetlerin yanı sıra bölgenin doğal, tarihi ve kültürel zenginlikleri, gastronomi değerlerin tanıtılacağı fuarın düzenleneceğini ifade etti.

Turizmi Geliştirmeyi Destekleme Fonu Başkanı Kudret Taiçabarov, forumda turizm sektörü temsilcilerinin bir araya gelip seyahat trendlerini tartışabileceklerini, başarılı uygulamaları paylaşabileceklerini ve turizm tanıtımı konusundaki deneyimlerini aktarabileceklerini söyledi.

Özbekistan, Kazakistan, Rusya ve Çin'den 30 konuşmacının katıldığı forumda turizmde kamu-özel işbirliği, turistik yerler, otel işletmeciliği, yeşil teknolojiler ve etkinliklerin pazarlanması konuları konuşuldu.

Fuar kapsamında Çolpon-Ata şehrinde Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Bişkek Program Koordinatörlüğünce stant açılacak.