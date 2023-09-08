Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te yaşayan 2 çocuk annesi Nurgul Zheenbek Kyzy, ilk çocuğuna hamile olduğu sırada kan değerlerindeki değişim fark edildi. İdrarda protein kaçağı tespit edilip, ödem gelişen Kyzy, doğum sonrası emzirdiği için gerekli tetkikleri yaptıramadı. Bu sürede ikinci kez hamile kalan Kyzy, 2017'de ikinci çocuğunu kucağına aldı. Kyzy, aynı yılın ağustos ayında rahatsızlandı. Tetkikler sonucunda böbrek yetmezliği geliştiği saptanan Kyzy, diyalize girmeye başladı. Haftanın 3 günü 4'er saat diyaliz seansına giren Kyzy'in sosyal yaşamı da alt üst oldu. Kyzy ve ailesi, tedavi için bir arayışa girdi. Kyzy, ülkesinde böbrek nakli yapılmadığı için İzmir'e geldi.



ABLASI GÖNÜLLÜ DONÖR OLDU

Aynı kan grubuna sahip 3 çocuk annesi ablası Parizat Shalbabaeva, gönüllü donör oldu. Ablaya ve kız kardeşe refakat görevini de erkek kardeş Turatbek Zheenbek Uulu üstlendi. 3 kardeş, 13 Ağustos'ta İzmir Kent Hastanesi'ne geldi. Hazırlıkların tamamlanmasının ardından Opr. Dr. Işık Özgü başkanlığında Opr. Dr. Uğur Saraçoğlu, Doç. Dr. Aşkın Eroğlu, nefrologlar Prof. Dr. Hüseyin Töz ve Doç. Dr. Ebru Sevinç Ok'tan oluşan ekip, 21 Ağustos'ta nakil operasyonunu gerçekleştirdi. Canlı vericili nakil operasyonundan sonra yoğun bakıma alınan abla-kardeş, birkaç gün sonra servise çıkarıldı. Başarılı geçen operasyonun ardından kardeşler, taburcu edildi.

'ÇOCUKLARIMIN ÖZEL GÜNLERİNDE YANLARINDA OLABİLECEĞİM'

Hem doktorlarına hem de ablasına teşekkür eden Nurgul Zheenbek Kyzy, nakil sonrası diyalize girmekten kurtulduğunu belirtti. Kyzy, "Haftada 3 gün diyalize gittiğim için çocuklarımın okul etkinliklerini, toplantılarını hep kaçırdım. Nakilden sonra benim için yeni ve makinesiz bir hayat başladı. Artık çocuklarımın özel günlerinde yanlarında olabileceğim. Doya doya su içebilecek, tuz hariç kısıtlama olmadan her şeyi yiyip içebileceğim. Nakilden sonra hafifledim, kendimi çok iyi hissediyorum" dedi.



'DİYALİZDEN DE SIKI DİYETTEN DE KURTULDU'

Nakil sonrasında alıcı ve verici hastalarının hızla iyileştiklerini belirten Opr. Dr. Özgü, "Hastamız Kırgızistan'da diyalize bağımlı bir hastaydı. Nakil için verici ablasıyla geldiler. Biz de ameliyatlarını gerçekleştirdik. Her şey yolunda gitti ve naklettiğimiz böbrek hemen çalışmaya başladı. Diyalizden kurtuldu, gayet iyi durumda. Nakil sonrasında hastalarımıza hem alıcıya hem de vericiye 'İstedikleri her şeyi yiyebilirler ama az tuzlu olma şartıyla' diyoruz. Zaten az tuzlu yemek genel sağlık önerisi; herkes için geçerli. Dolayısıyla hastamızın eski sıkı diyeti uygulamasına gerek yok. İnşallah bundan sonra daha konforlu bir hayat yaşayacak" diye konuştu.