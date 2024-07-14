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Selden etkilenen bölgelerde 200'den fazla kurtarma ekibi, 20 asker ve 170 polis görevlendirildi.

Oş şehrinde nehrin taşması sonucu kapalı çarşıdaki iş yerlerini su bastı, çok sayıda araç sele kapılarak sürüklendi.

Nookat ilçesinin Oş-Batken-Razzakov yolunun 57. kilometresinde su baskını nedeniyle yol geçici olarak kapatıldı.

Sel nedeniyle Toloykon ve Özgür köylerindeki piknik alanlarında mahsur kalan 431 kişi, ekiplerin çalışmasıyla kurtarılarak güvenli alana nakledildi.

Acil Durumlar Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkenin Oş bölgesinde aşırı yağış nedeniyle kapalı çarşı, yollar ve parklar su altında kaldı.

BİŞKEK (AA) - Kırgızistan 'ın Oş bölgesinde etkili olan aşırı yağış, sel ve su baskınları na yol açtı.

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