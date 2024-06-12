Kırıkkale'nin Bahçelievler Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde 80 yaşındaki Gülistan Avcı, evinde kesici aletle öldürüldü. Avcı'nın cansız bedeni, yaşadığı binanın ikinci katında torunu tarafından bulundu. Polis ekipleri, cinayetle ilgili geniş çaplı bir çalışma başlatarak çevredeki güvenlik kameralarını ve 20 saatlik görüntü kaydını inceledi. İncelemeler sonucunda, Avcı'nın komşusu olan 30 yaşındaki O.T. şüpheli olarak gözaltına alındı.

Soruşturmanın derinleştirilmesiyle, O.T.'nin cinayeti polise bildirmeyen annesi, eşi ve iki kardeşi hakkında da adli soruşturma başlatıldı. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği belirtildi.