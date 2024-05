Kaza, K.A. kontrolündeki 71 M 0127 plakalı yolcu minibüsü ile E.M.Ü. kontrolündeki 06 MEC 96 plakalı otomobilin çarpışması sonucu meydana geldi. Kazada sürücülerle birlikte Y.K., H.A.U., F.Ö., H.G., M.K., E.Y., Ş.D., E.Ü., Ş.E.A., A.F.T., Y.K., B.Y., Z.D.A., O.Ç.T., G.U., B.Y., G.B., M.Ö.Ö., A.H. ve kimliği belirlenemeyen bir kişi yaralandı.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Kırıkkale Valisi Mehmet Makas, İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ ve İl Sağlık Müdürü Dr. Murat Ağırtaş, hastanelerde tedavi altına alınan yaralıları ziyaret etti ve geçmiş olsun dileklerini iletti.

Vali Makas, kazada bir kişinin ağır yaralandığını belirterek, "İnşallah onda da bir sıkıntı çıkmaz diye Allah'tan temennide bulunuyoruz. Bütün ekiplerimizle hem yolun trafiğe açılması ivedi bir şekilde yerine getirildi hem de yaralılarımızın sevki gerçekleştirildi. Yeteri kadar doktorumuz ve sağlık personelimizle müdahaleyi de yapıyoruz. An itibarıyla sıkıntımız yok" diye konuştu.