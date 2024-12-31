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Yangının çıktığı sırada, bitişiğindeki kümeste bulunan güvercinler çevredeki vatandaşların çabalarıyla kurtarıldı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını bir saatlik müdahale sonucunda kontrol altına aldı.

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