Olay, gece saatlerinde Kırıkkale’nin Etiler Mahallesi 1192. Sokak’ta meydana geldi. C.Y. isimli vatandaşa ait müştemilatta, kömür sobasından çıkan kıvılcımlar nedeniyle yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüyerek müştemilatı sardı.
Güvercinler telef olmaktan kurtarıldı
Yangının çıktığı sırada, bitişiğindeki kümeste bulunan güvercinler çevredeki vatandaşların çabalarıyla kurtarıldı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını bir saatlik müdahale sonucunda kontrol altına aldı.
Maddi hasar ve inceleme
Yangında can kaybı yaşanmazken müştemilatta ciddi maddi hasar meydana geldi. İtfaiyenin soğutma çalışmalarının ardından yangın tamamen söndürülürken, polis ekipleri yangının çıkış nedenine ilişkin detaylı inceleme başlattı
Kaynak: İHA