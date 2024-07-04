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Kırıkkale'deki hastanelere kaldırılan yaralılardan Yazıcı, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazada araçta bulunan sürücü ile Kırıkkale Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünde görevli polis memurları H.C.U. (27) ve Muhammed Şirin Yazıcı (30) yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'de otomobilin devrilmesi sonucu 1 polis memuru yaşamını yitirdi , biri polis 2 kişi yaralandı.

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