Kırıkkale'nin Bahçelievler Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde yaşanan dehşet verici olayda, 80 yaşındaki Gülistan Avcı, kendi evinde kesici bir aletle öldürüldü. Cinayetin şüphelisi olarak belirlenen kişi ise Avcı'nın komşusu olduğu ortaya çıktı. Polis ekipleri, titiz bir çalışma sonucunda 30 yaşındaki O.T. isimli şüpheliyi gözaltına aldı.

Olay, Avcı'nın torunu tarafından yaşadığı binanın ikinci katında bulunan evinde gerçekleşti. Torunu tarafından cansız bedeni bulunan Avcı'nın ölümü, mahallede şok etkisi yarattı. Polis, cinayetin aydınlatılması için geniş kapsamlı bir soruşturma başlattı ve çevredeki güvenlik kameralarının yanı sıra 20 saatlik görüntü kaydını detaylı bir şekilde inceledi.

Yapılan incelemeler sonucunda, cinayetin zanlısının Avcı'nın komşusu olan 30 yaşındaki O.T. olduğu tespit edildi ve derhal gözaltına alındı. Ancak polis, cinayeti bildirmeyen şüphelinin ailesini de soruşturma kapsamına aldı. O.T.'nin annesi, eşi ve iki kardeşi hakkında adli işlemler başlatıldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ederken, mahalle sakinleri ve Avcı'nın yakınları olayın şokunu atlatmaya çalışıyor.