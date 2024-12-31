Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, halk sağlığını tehdit eden kaçak içki üretimine karşı harekete geçti. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlenen operasyonda, E.T. isimli şahsın evine baskın düzenlendi.
Sahte içki ve malzemeler ele geçirildi
Yapılan aramalarda 10 litre etil alkol, 8 litre sahte içki ve 4 adet içki yapım kiti bulundu. Ele geçirilen malzemelerin, kaçak içki üretiminde kullanıldığı tespit edildi.
Halk sağlığı tehlikeye atılıyor
Operasyonda gözaltına alınan E.T. hakkında yasal işlem başlatıldı. Emniyet yetkilileri, halk sağlığını tehdit eden kaçak içki üretimi ve satışına karşı mücadelenin kararlılıkla süreceğini açıkladı.
Kaynak: İHA