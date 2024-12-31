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Operasyonda gözaltına alınan E.T. hakkında yasal işlem başlatıldı. Emniyet yetkilileri, halk sağlığını tehdit eden kaçak içki üretimi ve satışına karşı mücadelenin kararlılıkla süreceğini açıkladı.

Yapılan aramalarda 10 litre etil alkol, 8 litre sahte içki ve 4 adet içki yapım kiti bulundu. Ele geçirilen malzemelerin, kaçak içki üretiminde kullanıldığı tespit edildi.

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, halk sağlığını tehdit eden kaçak içki üretimine karşı harekete geçti. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlenen operasyonda, E.T. isimli şahsın evine baskın düzenlendi.

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