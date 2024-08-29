Kırkağaç Belediye Başkanı Üstün Dönmez, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 102. yıl dönümünde anlamlı bir mesaj yayımladı. Dönmez, Türk milletinin bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinin simgelerinden biri olarak nitelendirilen bu özel günü gururla kutladığını ifade etti.

Milletin kahramanlık sembolü

Kırkağaç Belediye Başkanı Üstün Dönmez, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın önemini vurgulayarak, bu zaferin milletimizin bağımsızlık ve hürriyet yolundaki eşsiz kahramanlıklarının en önemli simgelerinden biri olduğunu belirtti. Başkan Dönmez, "Bugün, 1922'de kazanılan bu büyük zaferin 102. yıl dönümünü gururla ve onurla kutluyoruz" şeklinde konuştu.

Başkan Dönmez, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının önderliğinde kazanılan bu büyük zaferin, milletimizin azim ve kararlılığının en büyük göstergesi olduğunu ifade etti. Mesajında, "Bu anlamlı günde, vatanımız için canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyor; milletimizin Zafer Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum" dedi.

Birlik ve beraberlik vurgusu

Dönmez, Türkiye’nin birliği ve bütünlüğü için her zaman birlikte omuz omuza çalışacaklarını belirtti. "Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, bu zaferi bize armağan eden tüm kahramanlarımıza sonsuz şükranlarımı sunuyorum," diyen Başkan Dönmez, zafer bayramının millet için önemini ve birlik mesajını güçlü bir şekilde ifade etti.