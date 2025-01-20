Manisa’nın Kırkağaç ilçesinde bulunan Kırkağaç Devlet Hastanesi, sağlık hizmetlerinden yararlanmak isteyen vatandaşlar için çeşitli ulaşım seçenekleri sunmaktadır. Hastaneye nasıl ulaşılacağı konusunda bilgi arayanlar için, İzmir Adnan Menderes Havalimanı, Kırkağaç tren garı ve otogarından yapılabilecek ulaşım yolları detaylı bir şekilde açıklanmıştır. Ayrıca, hastanenin iletişim bilgileri ve randevu alma süreçlerine dair bilgilere de haberimizde yer verilmektedir. Kırkağaç Devlet Hastanesi’ne kolay ulaşım için tüm detaylar aşağıda yer alıyor.

Kırkağaç Devlet Hastanesi’ne nasıl gidilir?

Manisa Kırkağaç Devlet Hastanesi’ne havaalanından ulaşım: İzmir Adnan Menderes Havalimanında inen vatandaşlar hastaneye HAVAŞ veya Hat No: 204- BORNOVA METRO ESHOT otobüsleri ile OTOGAR’a ulaşım sonrası Soma Seyahat otobüslerini kullanarak Kırkağaç’a ulaşım sağlayabilirler.

Tren garından ulaşım: Kırkağaç’ta tren hattı mevcut bulunmaktadır. Tren garından hastanemize ulaşım imkanı tren garı dolmuşu ile sağlanmaktadır. Dolmuş Otogar yönüne giderken hastanede ineceğinizi şoföre söylemeniz gerekmektedir.

Otogardan ulaşım: Kırkağaç otogarından taksi veya Soma yönü otobüslere binerek hastanede ineceğinizi belirtmeniz yeterli olacaktır. Toplu taşıma araçları ile vakit kaybetmek istemeyen vatandaşlar taksi ile de ulaşım sağlayabilirler.

Kırkağaç Devlet Hastanesi iletişim bilgileri

Adres: Şair Eşref, No:1 58. Sokak, Kırkağaç/Manisa

Posta Kodu: 45700

Telefon: +90 236 588 11 03

Fax: +90 236 588 44 48

E-Mail: http://kirkagacdh.saglik.gov.tr/

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