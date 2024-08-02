Kırkağaç Belediye Başkanı Üstün Dönmez başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda önemli kararlar alındı. Kültür Merkezinde yapılan toplantıda, ilçenin 101. Kurtuluş Yılı ve 46. Kavun Festivali’nin 1-15 Eylül 2024 tarihlerinde Çam Mesire Alanı’nda düzenlenmesine oy birliğiyle karar verildi.

Çam Festivali'nin özlemi giderilecek

Başkan Dönmez, “Bir süredir düzenlenemeyen Çam Festivali'ne olan özlemimizi hepimiz hissettik. Mayıs ayındaki festivalimizin ardından, hemşerilerimizin yoğun talepleri doğrultusunda, Kırkağaç’ın Kurtuluşu ve Kavun Festivalini Çam Festivali havasında, çadırlar arasında gerçekleşecek bir etkinlik olarak düzenleme kararı aldık. Festival boyunca Çam Mesire Alanı’nda hemşerilerimize unutulmaz sürprizler sunacağız. Etkinlik programımızı yakın zamanda sosyal medya hesaplarımızdan duyuracağız. Kararın alınmasında emeği geçen meclis üyelerimize teşekkür ediyorum.” dedi.

Toplantının sonunda, Belediye Başkanı Üstün Dönmez, alınan kararların ilçeye hayırlı olmasını temenni ederek, festivalin Kırkağaç’ın sosyal ve kültürel yaşamına katkıda bulunacağını ifade etti.