Kırkağaç Belediyesi tarafından organize edilen Kırkağaç’ın Kurtuluşu ve Kavun Festivali, Çam Mesire Alanı’nda ünlü rap sanatçısı Eypio’nun muhteşem performansıyla taçlandı. Festivale katılan vatandaşlar, hem müziğin hem de festivale özel etkinliklerin keyfini çıkararak dolu dolu bir gün yaşadı.

Yoğun katılım ve coşku dolu anlar

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek ve Kırkağaç Belediye Başkanı Üstün Dönmez’in de katıldığı etkinlik, büyük bir ilgiyle karşılandı. Açılış konuşmasını yapan Başkan Dönmez, Kırkağaç’ın kurtuluşunun 102. yılını kutlamanın onurunu dile getirdi. Dönmez, "Bu toprakların kahraman evlatlarını saygıyla anarken, Kırkağaç’ın simgesi kavunumuzu da böyle anlamlı bir etkinlikle tanıtmak bizler için büyük bir mutluluk. Katılım sağlayan herkese teşekkür ederim," şeklinde konuştu.

Kırkağaç’ın değerleri tanıtıldı

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek de konuşmasında, Kırkağaç’ın kültürel ve tarihi değerlerinin korunmasının ve yaşatılmasının önemine değindi. Zeyrek, festivalin bölgenin tanıtımı için büyük bir fırsat olduğuna vurgu yaparak, bu tür etkinliklerin devam etmesi gerektiğini belirtti.

Eypio’dan unutulmaz performans

Ünlü rap sanatçısı Eypio, enerjik sahne performansıyla izleyicilere unutulmaz anlar yaşattı. Kırkağaç halkı, kurtuluşunu ve meşhur kavunlarını kutladığı bu özel gecede, birlik ve beraberlik içinde festivalin tadını çıkardı.