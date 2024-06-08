Bursa'da adı "Kırkayak" olarak bilinen ve 39 suç kaydı bulunan 18 yaşındaki hırsız, özel bir polis ekibi tarafından yakalanarak cezaevine gönderildi. Yıldırım ilçesinde ev ve iş yerlerine sürünerek giren bu hırsız, 120 bin lira değerinde hırsızlık yapmıştı.

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, ev ve iş yerlerine girerek hırsızlık yapan ve "Kırkayak" lakabıyla tanınan E.Y. isimli hırsız, sonunda polis ekiplerinin özel çalışmasıyla yakalandı. Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği'nin kurduğu özel ekip, sivil dedektiflerle birlikte güvenlik kameralarını titizlikle inceleyerek hırsızın peşine düştü.

E.Y., Ertuğrulgazi Mahallesi'nde sokak üzerinde keşif yaparken polis ekipleri tarafından yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen hırsız, tutuklanarak cezaevine gönderildi.