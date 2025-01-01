Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesine bağlı Büyükkarıştıran beldesinde öğle saatlerinde bir fabrikada yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı çıkan alevler kısa sürede büyüyerek, gökyüzünü siyah dumanlarla kapladı.

Yangının büyümesiyle birlikte, çevre sakinleri büyük panik yaşarken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler, yangının kontrol altına alınabilmesi için yoğun bir şekilde mücadele ediyor. Yangının çıkış nedeni hakkında ise yetkililer henüz herhangi bir açıklama yapmadı.