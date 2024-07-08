Kırklareli'de Altın Madeni Projesi'ne muhtarlar ve sivil toplum kuruluşlarından tepki geldi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Kırklareli Merkez ilçesine bağlı Geçitağzı Mevkii'nde Koza Altın İşletmeleri AŞ. tarafından gerçekleştirilmesi planlanan "S:200702755 Ruhsat No. lu (ER:3115613) Altın Madeni" projesine tepkiler büyüyor.

Projenin Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir Kararı almasına rağmen, Kırklareli Kent Konseyi, Doku Derneği ve Kırklareli Barosu Çevre Komisyonu üyeleri, Geçitağzı ve Kula köylerinde bir araya gelerek projeye karşı mücadelelerini sürdürdüklerini açıkladılar. Kula Köyü'nün açtığı iptal davasının ardından Geçitağzı köyünde de iptal davası için hazırlıklara başlandığı ifade edildi.

Geçitağzı Köyü Muhtarı Erdoğan Kılıçarslan ve Kula Köyü Muhtarı Aliye Kankılıç'ın projeye karşı verdikleri mücadeleye de desteklerini dile getiren sivil toplum kuruluşları, doğanın ve yaşamın savunuculuğunu üstlendiklerini vurguladılar.

Sosyal medyada da #doğa, #yaşam, #savunma, #ıstrancalar, #geçitağzı ve #kula hashtagleri ile paylaşımlar yapılarak projeye karşı tepkiler dile getirildi.

Kırklareli'de altın madeni projesine dair gelişmeler önümüzdeki günlerde de takip edilmeye devam edilecek.