Kırklareli'nin Tatarköy köyünde, henüz belirlenemeyen bir nedenle buğday tarlasında yangın çıktı. Yangın, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kısa sürede fark edildi. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, hızla müdahale ederek yangını kontrol altına aldı.

Çiftçilerin maddi kaybı büyük

Yangın sonucunda, hasat edilmemiş olan 100 dekarlık buğday tarlası zarar gördü. İtfaiye ekiplerinin yoğun çabasıyla alevler söndürülürken, çiftçiler büyük bir maddi kayıp yaşadı. Olayın ardından bölgede incelemeler başlatıldı ve yangının kesin nedeni araştırılıyor.

Buğday tarlasında meydana gelen yangın, köylüler arasında endişeye yol açtı. Bölgedeki tarım faaliyetleri ve yangının çıkış sebebiyle ilgili detaylar, yetkililer tarafından yapılan açıklamalarla netlik kazanacak.