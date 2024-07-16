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Denizbank Trakya Özel Yatırım Merkezi Müdürü Barış Yaman’da bankanın yeni dönem çalışmalarından, Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası üyelerine sağlanan imkanlardan ve sağlanabilecek yeni avantajlı bankacılık faaliyetlerine ilişkin bilgi paylaşımında bulundu.

Başkan Soner Ilık, oda yönetiminin Kırklareli’deki istihdamın arttırılarak, ekonominin canlanması için bugüne kadar yaptığı ve gelecekte yapmayı planladığı çalışmalar hakkında bilgiler verdi.

Kırklareli TSO Yönetim Kurulu Başkanı Soner Ilık, Denizbank Trakya Özel Yatırım Merkezi Müdürü Barış Yaman’ı ağırladı. KIRKLARELİ (İGFA) - Kırklareli TSO Yönetim Kurulu Başkanı Soner Ilık, Denizbank Trakya Özel Yatırım Merkezi Müdürü Barış Yaman ile Denizbank Kırklareli Şube Müdürü Türkay Karakoç’u ağırladı.

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