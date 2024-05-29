İSTANBUL (AA) - TARSİM Yönetim Kurulu Üyesi ve Tarım Sigortaları Havuz İşletmesi Genel Müdürü Bekir Engürülü, 28 Mayıs'ta Kırklareli Üniversitesi Hukuk Fakültesi tarafından düzenlenen "Hukukta Sürdürülebilirlik Paneli"ne katıldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, programa, Kırklareli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Şengörür, Kırklareli Vali Yardımcısı Yusuf Güler, Kırklareli Belediye Başkan Yardımcısı Kürşad Yamaner, Kırklareli Tarım ve Orman İl Müdürü Gökhan Karaca, Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Mithat Güneş, Dekan Yardımcıları Dr. Öğr. Üyesi Burçin Aydoğdu ve Dr. Öğr. Üyesi Eray Aksın Atar ile fakülte akademik ve idari personeli, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve öğrenciler katıldı.

Panelde, "Türkiye Yüzyılı’nda TARSİM" başlıklı sunumu gerçekleştiren Engürülü, değişen iklim koşulları ve artan doğal afetlere bağlı olarak tarımsal üretimde sürdürülebilirlik sağlamak amacıyla TARSİM'in önemini vurguladı. Ayrıca, katılımcıların ve öğrencilerin sorularını yanıtladı.

