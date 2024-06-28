Kırklareli'nin Vize ilçesinde, olumsuz hava koşulları nedeniyle bugünden itibaren üç gün boyunca denize girmek yasaklandı. Karadeniz kıyısındaki tatil beldelerinde uygulanan yasak, vatandaşların güvenliği için alındı.

Kaymakamlık açıklaması

Vize Kaymakamlığı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Saygıdeğer vatandaşlarımız; olumsuz hava, deniz şartları sebebiyle 28-30 Haziran 2024 tarihleri arasında 3 gün süre ile Vize ilçemizde bulunan tüm plajlarda denize girmek yasaklanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verdi.