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Besiciler, hayvanlarını su ihtiyacını karşılamak üzere Kayalıköy Barajı'na götürüyor.

Derede suyun kesilmesi büyükbaş hayvanlarının su ihtiyacını karşılayan besiciyi de olumsuz etkiledi.

Sıcaklıkların zaman zaman 40 dereceye ulaştığı bölgede son günlerde dereden su akmaz oldu.

Merkeze bağlı Kayalı köyü ndeki Teke Deresi'nin su seviyesi yaz başından bu yana gerilemeye başladı.

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