KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle Teke Deresi susuz kaldı.
Merkeze bağlı Kayalı köyündeki Teke Deresi'nin su seviyesi yaz başından bu yana gerilemeye başladı.
Sıcaklıkların zaman zaman 40 dereceye ulaştığı bölgede son günlerde dereden su akmaz oldu.
Derede suyun kesilmesi büyükbaş hayvanlarının su ihtiyacını karşılayan besiciyi de olumsuz etkiledi.
Besiciler, hayvanlarını su ihtiyacını karşılamak üzere Kayalıköy Barajı'na götürüyor.
Kaynak: aa