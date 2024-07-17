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Yangında iki köpek yavrusu da öldü.

İtfaiye ekiplerinin, yaklaşık bir saatlik çalışmasıyla söndürülen yangın sonucu bağ evi kullanılamaz hale geldi.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangını fark eden vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

Alevler kısa sürede rüzgarın da etkisiyle anızlık alana sıçradı.

İstasyon Mahallesi şehir mezarlığı mevkisinde bir bağ evinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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