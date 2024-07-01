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İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile tırdaki ve anızlık alandaki yangın söndürüldü. Yangında tır kullanılamaz hale geldi, 10 hektar tarım arazisi zarar gördü.

Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Buğdayın yüklendiği tırda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgar ın etkisiyle yangın anızlık alana da yayıldı.

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