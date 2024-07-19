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Gözaltı na alınan şüpheler işlemleri için polis merkezine götürüldü. Şüphelilerin kullandığı otomobillere ise el konuldu.

Ekipler bölgede yaptığı çalışmada sonrası 4 şüpheliyi yakaladı.

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Sıcaklık artışı bu yıl yumurtadan çıkan carettaların cinsiyetini değiştirdi

Takip edildiğini fark eden şüpheliler, otomobillerde bulunan düzensiz göçmenleri bırakıp kaçmaya devam etti.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, düzensiz göçle mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde insan kaçakçılığı yaptığı iddia edilen 4 şüpheli yakalandı, 3 otomobile ise el konuldu.

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