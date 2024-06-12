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Minsolmaz, tarihi yapıları inceleyen 24 öğrencinin daha sonra mimari izleri yorumlayıp seramiklere işlediğini anlattı.

Mimarlık Bölümü Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Gülcan Minsolmaz da eserler hakkında bilgi verdi.

Vali Yardımcısı Yusuf Güler, yaptığı konuşmada, Kırklareli Üniversitesinin marka üniversite olma yolunda emin adımlarla ilerlediğini belirtti.

Kayalı Kampüsü'ndeki Mimarlık Fakültesi fuaye alanında gerçekeştirilen törene, Vali Yardımcısı Yusuf Güler, Rektör Prof. Dr. Bülent Şengörür, İl Mili Eğitim Müdürü Hilal Lililyar Özefsun ile projede yer alan öğrenciler katıldı.

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde tarihi yapıların kapı, pencere, duvar, kiriş ve tavan gibi süslemeleri üniversite öğrencileri tarafından seramiğe işlenerek sergilendi.

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