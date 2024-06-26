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Yangında, 10 dekar orman ile 5 dekar hasat edilmiş buğday tarlası zarar gördü.

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İhbar üzerine bölgeye Kırklareli Orman İşletme Müdürlüğü, AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangın kısa sürede bölgedeki ormanlık alana da sıçradı.

Karahamza köyünde hasat edilen buğday tarlasındaki anızlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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