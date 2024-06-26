KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde ormanlık alana sıçrayan anız yangını söndürüldü.
Karahamza köyünde hasat edilen buğday tarlasındaki anızlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangın kısa sürede bölgedeki ormanlık alana da sıçradı.
İhbar üzerine bölgeye Kırklareli Orman İşletme Müdürlüğü, AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin çalışmasıyla kontrol altına alınan yangın söndürüldü.
Yangında, 10 dekar orman ile 5 dekar hasat edilmiş buğday tarlası zarar gördü.
Kaynak: aa