KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nden Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği kentlere 7 ton kavurma ve peynir gönderildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinesinde yürütülen kampanya kapsamında Kurban Bayramı'nda üretici ve hayırseverlerin bağışladığı küçük ve büyükbaş hayvanlar, et entegre tesisinde kesildi.

Hazırlanan kavurma ile üreticilerin bağışladığı peynirler, paketlenerek kamyona yüklendi.

Valilik binası önünde düzenlenen törende edilen duanın ardından kamyon deprem bölgesine gönderildi.

Vali Birol Ekici, Kırklareli'nde deprem bölgesindeki yaraların sarılması için çalışmaların sürdüğünü söyledi.

Yardımların birlik ve beraberlik ruhuyla devam ettiğini ifade eden Ekici, yardım kampanyalarının devam edeceğini kaydetti.







