KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde tadıyla ünlü meşhur "Karahıdır kirazı"nda hasat başladı.

Karahıdır Mahallesi'nde yaklaşık 750 dönüm alanda kiraz üretimi yapılıyor.

Güneşin doğumuyla tarlalara giden üreticiler hasat ettikleri kirazları kent merkezinde tezgahlarda kilogramı 70 ile 200 liradan satışa sunuyor.

Üretici Murat Kenan Gergi, AA muhabirine, kiraz üretiminin çok zahmetli olduğunu söyledi.

En kaliteli kirazı üretmek için çalıştıklarını anlatan Gergi, Karahıdır kirazının Lapseki, Van, Manisa ve Tekirdağ kirazından daha lezzetli olduğunu ileri sürdü.

Karahıdır kirazının lezzetinin çok ayrı olduğunu belirten Gergi, "Karahıdır kirazı yeşil bile olsa tatlı olur, sulu olur, ağızda patlar. Bizim en büyük özelliğimiz bu zaten. Bu işe özen gösterilmeli. Bu kirazın bizi yurt dışında temsil etmesi lazım. Bu yıl numuneler gönderdik yurt dışına. İnşallah yurt dışına ihracata başlayacağız. Bulgaristan, Romanya, Yunanistan gibi ülkelere." diye konuştu.

Üretici Emzade Gergi de ürettikleri kirazların çok lezzetli olduğunu aktardı.

Kirazın damaklarda hoş bir tat bıraktığını dile getiren Gergi, "Karahıdır kirazını yemeyen 'kiraz yedim' demesin." ifadesini kullandı.