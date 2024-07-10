Edirne Belediye Başkanı Av. Filiz Gencan Akın, final müsabakasında rakibi Mustafa Taş’ı yenerek Başpehlivan olan Yusuf Can Zeybek’i makamında kabul etti.EDİRNE (İGFA) - Başkan Akın, 662. ve 663. Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde Başpehlivan olarak ikinci zaferini kazanan Yusuf Can Zeybek’i tebrik ederek “Kıran kırana geçen zorlu bir mücadeleydi. Sizin için hak edilmiş bir başarı, başarılarınız daim olsun” dedi.

Edirne Belediye Başkanı Av. Filiz Gencan Akın, 663. Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde final müsabakasında rakibi Mustafa Taş’ı mağlup ederek, ikinci kez altın kemeri kazanan Yusuf Can Zeybek’i kabul etti. Edirne Belediyesi Başkanlık Makamı’nda gerçekleştirilen ziyarete Yusuf Can Zeybek ve beraberindeki heyet katıldı.

Geçtiğimiz yıl, Edirne Belediyesi organizasyonu ile gerçekleştirilen 662. Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde Başpehlivan unvanını kazanarak, Cumhuriyet’in 100. Yılı Başpehlivanı olan Yusuf Can Zeybek’i ağırlamaktan büyük mutluluk duyduğunu belirten Edirne Belediye Başkanı Av. Filiz Gencan Akın, Zeybek’in başpehlivanlığının hak edilmiş bir başarı olduğunu söyledi. Kırkpınar organizasyonunun çok iyi bir şekilde tamamlandığını kaydeden Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın şunları söyledi: “Başpehlivanımız Yusuf Bey, Perşembe günü bizleri ziyaret etmişti. Bana demişti ki ‘Pazartesi günü buraya kupamla beraber, başpehlivan olarak geleceğim.’ Gerçekten de öyle oldu. Kıran kırana geçen bir mücadelenin sonucunda Başpehlivan olan Yusuf Bey bu sene yeniden Türkiye’nin başpehlivanı oldu. Kıran kırana geçen zorlu bir mücadeleydi. Sizin için hak edilmiş bir başarı, başarılarınız daim olsun. Hep ilkler bize kısmet oluyor. Dolayısıyla ben inanıyorum ki, Yusuf Bey önümüzdeki yıl gerçekleştireceğimiz 664. Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde de başarılarını devam ettirecektir. Böyle bir tarihi anı yaşarsak, bizlerde çok mutlu oluruz. Kendisini tebrik ediyor, Antalya’ya sevgi ve selamlarımı iletiyorum. Bu sene Kırkpınar organizasyonumuzu çok güzel bir şekilde, kazasız belasız atlattık. Gelen misafirlerimiz, güreşçilerimiz umarım kendileri de organizasyonumuzdan memnun kalmışlardır. Ben ayrıca buradan tüm ekip arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Herkes çok yoğun bir çalışma dönemi gerçekleştirdi. Gece gündüz demeden sahada olan tüm ekip arkadaşlarıma, değerli basın emekçilerimize çok teşekkür ediyorum. Hep yanımızdaydınız. En az bizler kadar yoruldunuz. Sağ olun, var olun. Edirne için güzel bir organizasyon oldu. 664. Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde daha iyisini yapmak üzere gerekli hazırlıkların şimdiden başlatacağız.”

Başpehlivan Yusuf Can Zeybek ise Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın’a “Pazartesi günü Başpehlivan olarak geleceğiz” sözünü tuttuğunu ve bu gururu yaşadığını belirterek, amacının önümüzdeki yıl da Altın Kemeri alarak Antalya’a götürmek olduğunu söyledi. Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın’a kendilerine gösterilen yakın alakadan dolayı teşekkür eden Zeybek, “Başkanıma çok teşekkür ediyorum. Yağcısından, bezcisinden tüm görevlilerin ellerine sağlık. Çok güzel bir organizasyon geçirdik, bizleri çok güzel ağırladılar. Güreşlere desteklerinden dolayı Edirne halkına da çok teşekkür ediyorum. Akşam geç saatlere kadar beni beklediler, benimle birlikte yürüdüler. Küçüklerimizin gözlerinden büyüklerimizin ise ellerinden öpüyorum. Hepsine çok teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.