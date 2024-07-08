Merkezefendi Belediyesi Güreş Eğitim Merkezi'nin sporcusu Mahmut Aksungur, Tarihi Kırkpınar Güreşleri'nde ikincilik madalyası kazandı. Aksungur, final maçında Merkezefendi'yi ve Denizli'yi başarıyla temsil etti.

Mahmut Aksungur'dan gurur verici başarı

Merkezefendi Belediyesi'nin spora ve sporcuya verdiği destekler meyvelerini vermeye devam ediyor. 2019'dan beri Merkezefendi Belediyesi Güreş Eğitim Merkezi'nde eğitim gören Mahmut Aksungur, Tarihi Kırkpınar Güreşleri'nde finale çıkarak Denizli ve Merkezefendi'yi gururlandırdı. Finalde sergilediği performansla gümüş madalyaya uzanan Aksungur, büyük bir başarıya imza attı.

"Emeklerimizin karşılığını alıyoruz"

Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, "Denizlimizi ve Merkezefendimizi en iyi şekilde temsil eden sporcumuz Mahmut Aksungur'u tebrik ediyorum. Emeklerimizin karşılığını bir bir almaya devam ediyoruz. Merkezefendi Belediyesi olarak ata sporumuz güreşe büyük önem veriyoruz. Dereceye giren ve girmeyen tüm sporcularımızı kutluyor, ata sporumuz güreşi Merkezefendi'mizde yaşatmaya devam ediyoruz" dedi.

Merkezefendi Belediyesi'nin spora ve sporcuya verdiği destekler, büyük başarılarla sonuçlanmaya devam ediyor. 2019'dan bu yana güreş eğitimleri alan Mahmut Aksungur, Tarihi Kırkpınar Güreşleri'nde finale çıkarak Denizli ve Merkezefendi'yi gururlandırdı.