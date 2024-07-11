Bu yıl 62’ncisi düzenlenen Kırkpınar Yağlı Güreşleri’ne Bursa Büyükşehir Belediyespor sporcuları damgasını vurdu. EDİRNE (İGFA) - Edirne’de gerçekleştirilen farklı kategorilerde büyük heyecana sahne olan Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde Bursa Büyükşehir Belediyespor fırtınası esti. Güreşlerde Bursa’dan toplamda 55 sporcu katılım sağladı.

Kıran kırana geçen yarışlar sonunda Büyükşehir Belediyespor güreşçileri Bekir Can Özturgut, Büyük Orta’da 3’ncü, Onur Keskin Deste Büyük Boy’da 3’üncü, Uğurcan Humar Deste Küçük Boy’da 3’üncü, Rüstem Öztürk Teşvik1’de 3’üncü ve İlker Şahin de Minik1’de 3’üncü oldu.

Pehlivanlardan Bekir Can Özturgut, Bursa Büyükşehir Belediyespor’un en çok madalya alan 2’nci kulüp olduğunu söylerken, “4 kişi Destek Büyük’te çeyrek finalde elendi. Sporcularımız Onur Keskin ile Mikail Bilen birbiriyle eşleşti. Keskin müsabakayı kazanıp madalyayı aldı. Turnuva Bursa için güzel geçti. Madalya almak çok önemli. Kırkpınar, yağlı güreşlerin ‘Olimpiyat’ı olarak görülüyor. Hedefimiz başpehlivanlığı elde etmek, alttan gelenlerin üst kategoriye yükselip derece almalarıdır. CV Enerji Yağlı Güreş Ligi’nde mücadelemiz sürecek” açıklamasında bulundu.