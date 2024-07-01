EDİRNE (AA) - 663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde mücadele edecek pehlivanlar için 2 ton zeytinyağı kullanılacak.
Asırlık organizasyonun 663'üncüsü, Edirne Sarayiçi Er Meydanı'nda 4-7 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek.
Kırkpınar'da çayırda güreşecek pehlivanlar için kullanılacak 2 ton zeytinyağı, Sarayiçi Er Meydanı'na getirildi.
Trakya Birlik tarafından sağlanan ve Sarayiçi'ne ulaştırılan yağlar, Edirne Belediyesi ekiplerince teslim alınarak depoya taşındı.
Er Meydanı'nda 4 Temmuz Perşembe günü başpehlivanlık ön eleme karşılaşmalarıyla başlayacak güreşler, pazar günü yapılacak başpehlivanlık final güreşiyle sona erecek.
Kaynak: aa