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EDİRNE (AA) - 663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde mücadele edecek pehlivanlar için 2 ton zeytinyağı kullanılacak.

Asırlık organizasyonun 663'üncüsü, Edirne Sarayiçi Er Meydanı'nda 4-7 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Kırkpınar'da çayırda güreşecek pehlivanlar için kullanılacak 2 ton zeytinyağı, Sarayiçi Er Meydanı'na getirildi.

Trakya Birlik tarafından sağlanan ve Sarayiçi'ne ulaştırılan yağlar, Edirne Belediyesi ekiplerince teslim alınarak depoya taşındı.

Er Meydanı'nda 4 Temmuz Perşembe günü başpehlivanlık ön eleme karşılaşmalarıyla başlayacak güreşler, pazar günü yapılacak başpehlivanlık final güreşiyle sona erecek.

Kaynak: aa