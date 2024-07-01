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Trakya Birlik tarafından sağlanan ve Sarayiçi'ne ulaştırılan yağlar, Edirne Belediyesi ekiplerince teslim alınarak depoya taşındı.

Kırkpınar'da çayırda güreşecek pehlivanlar için kullanılacak 2 ton zeytinyağı, Sarayiçi Er Meydanı'na getirildi.

EDİRNE (AA) - 663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde mücadele edecek pehlivanlar için 2 ton zeytinyağı kullanılacak.

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