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Bayılan pehlivana sağlık ekipleri müdahale etti.

Müsabakada rakibine yenilen Murat Gonca, bu sırada baygınlık geçirdi. Hakem Murat Orman, sağlık ekiplerini çayıra davet etti.

Küçük orta büyük boy kategorisinde pehlivanlar Sinan Yıldız ve Murat Gonca karşılaştı.

663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde yarı finale çıkan isimler belli oldu

663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde yarı finale çıkan isimler belli oldu

Sarayiçi Er Meydanı'nda güreşlerin son gününde çeşitli boylarda güreşler devam ediyor.

EDİRNE (AA) - 663. Tarihi Kırkpınar Güreşleri'nde sıcak hava ya dayanamayan pehlivan , güreşirken bayıldı.

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