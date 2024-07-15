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Altuner, Sandık Kokusu dizisinde Uğur Yücel'in oynadığı Hasan'ın kız kardeşi Gülnaz Başkaya rolünde izleyici karşısına çıkacak. Gülnaz karakterinin hikayeye nasıl bir katkı sağlayacağı merakla bekleniyor.

Kızılcık Şerbeti ve Bahar dizilerinin ardından yeni sezonda devam etmesine karar verilen Sandık Kokusu'nun kadrosu genişlemeye devam ediyor. Yönetmenliğini Altan Dönmez'in üstlendiği dizinin kadrosuna son olarak Serkay Tütüncü ve Ali Yağcı katılmıştı. Sezon finalinde başrol oynadığı Kirli Sepeti dizisinden ayrılan Gözde Seda Altuner , Sandık Kokusu dizisiyle prensipte anlaşma sağladı.

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Kirli Sepeti dizisindeki performansıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan Altuner, yeni sezonda Sandık Kokusu 'nda Uğur Yücel'in canlandırdığı Hasan karakterinin kardeşi Gülnaz Başkaya'ya hayat verecek.

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