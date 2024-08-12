Almanya’da 2005 yılında eşini öldürdüğü iddiasıyla 12 yıldır Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan Nasif A., Antalya’nın Konyaaltı ilçesindeki bir otelde sahte kimlikle yakalandı.

Olayın detayları

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 2005 yılında Almanya'da Angelika Cristina Aydın'ın öldürülmesiyle ilgili olarak aranan ve hakkında “Tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme” suçundan kesinleşmiş mahkumiyet kararı bulunan Nasif A.'nın izini sürdü. Yapılan araştırmalar sonucunda, zanlının Konyaaltı ilçesindeki bir otelde sahte kimlikle kaldığı tespit edildi. Ekipler tarafından düzenlenen operasyonla, Nasif A., başkasına ait A. G. adına düzenlenmiş sahte kimlik belgesiyle yakalandı.

Adliyeye sevk edildi

İfadesinde, Angelika Cristina Aydın ile Türkiye'de tanışarak evlendiğini, sonrasında Almanya’ya gittiklerini ve suç tarihinde aralarındaki bir tartışma sırasında cinayeti işlediğini itiraf eden Nasif A., cinayetin ardından kaçak yollarla Türkiye’ye döndüğünü ve memleketinden tanıdığı A. G.’nin eski kimlik belgesini kullanarak bugüne kadar izini kaybettirdiğini söyledi.

Gözaltına alınan Nasif A., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.