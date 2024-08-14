Salihli Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü, kırsal mahallelerdeki yaşam kalitesini artırmak için kapsamlı yol ve çevre düzenleme çalışmalarına devam ediyor. Ekipler, ilçenin uzak köylerinde yaşayan vatandaşların hayatını kolaylaştırmak ve ulaşım güvenliğini sağlamak amacıyla titizlikle çalışıyor.

Çevre kirliliğine karşı etkili önlemler

Bu kapsamda, kırsal mahallelerin bozulmuş yolları onarıldı ve çevre düzenlemeleri yapıldı. Yol bakım ve temizlik işlemlerinin yanı sıra, çöp toplama ve atık yönetimi faaliyetleri de gerçekleştirildi. Ekipler, çevre kirliliğiyle mücadele ederek, bölgelerin temiz ve düzenli kalmasını sağladı.

Başkan Nurlu'dan güvence

Salihli Belediye Başkanı Mazlum Nurlu, çalışmalarla ilgili olarak, “Kırsal mahallelerimizde yaşayan vatandaşlarımızın rahat ve güvenli bir şekilde ulaşım sağlayabilmesi için bu tür çalışmalarımıza ara vermeden devam edeceğiz. Salihli’nin her köşesinde eşit hizmet anlayışımızı sürdürüyoruz” ifadelerini kullandı.

İhtiyaçlara göre planlama devam edecek

Kırsal Hizmetler Müdürlüğü yetkilileri, bu tür çalışmaların düzenli olarak yapılacağını ve kırsal alanlarda yaşayan vatandaşların ihtiyaçlarına göre planlamalar yapılacağını belirtti. Yapılan çalışmalar, bölgede yaşayan vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılandı.