Aydın Büyükşehir Belediyesi, Aydın genelinde birçok noktada eşzamanlı olarak yürütülen yol çalışmalarına kırsal mahallelerde de hız kesmeden devam ediyor. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri, Sultanhisar ilçesi Uzunlar Mahallesi'nde özellikle üreticiler için önemli olan yollar üzerinde düzenleme çalışmalarını sürdürüyor.

Uzunlar Mahallesi’nde gerçekleştirilen bu çalışmalar, bağ, bahçe ve tarla sahiplerinin günlük ulaşımını kolaylaştırmayı hedefliyor. Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, kırsal üreticilerin mahsullerine daha kolay ulaşabilmeleri için gece gündüz demeden çalıştıklarını belirterek, “Her zaman üreticinin destekçisi olmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Yol düzenlemeleri tamamlandığında, mahalle halkının ve üreticilerin tarım arazilerine erişiminin daha konforlu ve güvenli hale gelmesi bekleniyor. Vatandaşlar, yapılan hizmetlerden memnuniyetlerini dile getirerek, hızlı ve planlı çalışmalar için Başkan Çerçioğlu’na teşekkürlerini ilettiler.

Başkan Özlem Çerçioğlu, kırsal bölgelerdeki yol çalışmalarının tarım sektörünün verimliliğini artırmak ve üreticilerin yaşam kalitesini iyileştirmek amacıyla yürütüldüğünü ifade etti. Belediye olarak, bu tür projelere öncelik verdiklerini ve tarım alanında üreticilere her türlü desteği sağlamaya devam edeceklerini vurguladı.

Yol düzenlemeleri sırasında mahalle halkından gelen olumlu geri bildirimler, belediyenin çalışmalarının ne denli etkili olduğunu ortaya koyuyor. Çalışmaların hızla tamamlanması ve yüksek kalitede hizmet sunulması, halkın takdirini kazandı.