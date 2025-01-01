Muğla Büyükşehir Belediyesi, kırsal mahallelerdeki okullarda afet ve acil durum eğitimlerini 2025 yılı boyunca da sürdürmeyi hedefliyor. Bu eğitimler, öğrencilerin küçük yaşlardan itibaren afetlere karşı bilinçli bireyler olarak yetişmesini sağlayacak. İtfaiye ekipleri, öğrencilere yangın güvenliği, afet farkındalığı ve acil durum müdahaleleri konusunda teorik ve uygulamalı eğitimler sunarak, yaşanabilecek tehlikelere karşı hazırlıklı olmalarını sağladı.

Bunun yanı sıra, öğrencilere 10 bin adet boyama kitabı dağıtarak eğitim sürecine eğlenceli bir boyut ekleyen Büyükşehir Belediyesi, çocukların öğrenirken eğlenmesini hedefledi. Başkan Aras, bu tür eğitimlerin önemini vurgulayarak, “Erken yaşta verilen eğitimler, hem bireylerin hem de toplumların geleceğini şekillendirir” dedi.

İtfaiye ekiplerinin bu önemli eğitim çalışması, gelecekteki afetlere karşı daha bilinçli ve hazırlıklı nesiller yetişmesine katkı sağlayacak.