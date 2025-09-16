Bakan İbrahim Yumaklı’nın himayesinde, Tarım Reformu Genel Müdürlüğü – IPARD Yönetim Otoritesi tarafından yürütülen “IPARD III Programı Tanıtımı için Tanıtım Materyalleri Dağıtımı Projesi” kapsamında kırsalda eğitim gören öğrencilere okul çantası, defter, boya kalemleri ve bilgilendirme broşürleri ulaştırıldı.

İzmir Tarım ve Orman İl Müdürlüğü’ne gönderilen materyaller, kırsal mahallelerde yaşayan çiftçi ailelerinin çocuklarına dağıtıldı. Proje ile bir yandan IPARD Programı’nın sağladığı hibe ve destekler çiftçilere tanıtılırken, diğer yandan çocukların eğitimine katkı sunulması amaçlanıyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı yetkilileri, söz konusu çalışmanın kırsalda hem tarımsal farkındalığı artıracağını hem de genç nesillerin eğitim yolculuğuna destek olacağını vurguladı.

Kırsal kalkınmada önemli bir rol üstlenen IPARD III Programı, çiftçilere finansman imkânı sunmanın yanı sıra, tarımın geleceğine yön verecek gençlerin bilinçlendirilmesine de katkı sağlamayı hedefliyor.