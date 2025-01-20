TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta mücadele eden Karşıyaka, ikinci devrenin ilk maçında deplasmanda Kırşehir Futbol SK'yı 4-0'lık net bir skorla mağlup ederek kötü gidişata son verdi. Yeşil-kırmızılı ekip, bu galibiyetle 5 haftalık hasreti bitirirken, 31 puana ulaşarak zirve yarışında yeniden iddialı hale geldi. Lider Bursaspor'un sahasında Düzcespor ile golsüz berabere kaldığı haftada puan farkını 9’a indiren Karşıyaka, ikinci sıraya yükseldi.

Mustafa Reşit Akçay’ın yerine göreve getirilen yeni Teknik Direktör Ahmet Yıldırım, ilk maçında farklı bir galibiyet alarak taraftarın takdirini topladı. Maç sonunda yaptığı açıklamalarda Karşıyaka camiasının büyüklüğüne vurgu yapan Yıldırım, taraftarlara kupa sözü verdi.

"İzmir’de doğdum ve İzmirspor’da yetiştim. Bu taraftara aşık birisiyim, bunu ilk defa söylüyorum. Hepinizi çok seviyorum. Geldiğiniz için teşekkür ederim. Bahane yok, hep birlikte o kupayı buraya getireceğiz," ifadelerini kullanan deneyimli teknik adam, büyük bir kararlılık ortaya koydu.

Ahmet Yıldırım, göreve geldikten sonra oyuncularla yalnızca iki günlük antrenman yaparak maça çıktıklarını belirtti. "Çok samimi, çok ciddi bir şekilde hazırlandık. Burası Karşıyaka, çok büyük bir camia. Bunu hepimizin çok iyi değerlendirmesi gerekiyor," şeklinde konuştu.

Karşıyaka taraftarı, takımı deplasmanda yalnız bırakmayarak yaklaşık 14-15 saat süren uzun bir yolculukla Kırşehir’de tribünlerde yer aldı. Yıldırım, taraftarın bu fedakarlığına teşekkür ederek takımın da sahada aynı özveriyi göstermeye devam edeceğini belirtti.

Kaynak: DHA