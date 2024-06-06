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El konulan 15 horoz, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü görevlilerine teslim edildi.

Horozların dövüştürüldüğü etrafı çevrili ring, seyredenlerin oturması için hazırlanmış 3 tribün, horozların tartıldığı baskül ve kafes ele geçirilen depoda, dövüşte kullanılan 4'ü yaralı 15 horoza el konuldu.

Söz konusu depoya düzenlenen operasyon da, dövüşü organize eden İ.A.K. ile 35 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezindeki bir iş yerinin deposunda horoz dövüştürüldüğü ihbarı üzerine harekete geçti.

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de bir depoda oluşturulan ringde horoz dövüştürülmesine ilişkin yakalanan 36 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

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