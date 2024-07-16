Bunlar da ilginizi çekebilir

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.

Olay yerine gelen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerinin incelemesinin ardından 25 yaşlarındaki erkeğe ait ceset, Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Hurda toplayan bir vatandaş, Bahçelievler Mahallesi'ndeki mezarlığın üst tarafında göletin kenarına atılmış baza gördü.

Copyright © 2024. Her hakkı saklıdır.

Bu bağlantı sizi https://www.haberekspres.com.tr dışındaki bir siteye yönlendiriyor.