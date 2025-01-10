Kırşehir’de, telefonla yaşlı vatandaşları arayarak kendilerini kombi servis yetkilisi olarak tanıtan dolandırıcılar, sahte bakım kampanyalarıyla büyük bir vurgun yapmaya devam ediyordu. Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan kapsamlı çalışmalar sonucu, yaklaşık 1.5 milyon TL değerinde bir dolandırıcılık şebekesinin faaliyetleri deşifre edildi.

Sahte servisler, gerçek dolandırıcılık

Şüphelilerin, yaşlı vatandaşları telefonla arayıp kombi bakımı adı altında çağırdıkları adreslerde, aslında var olmayan arızaları göstererek yüksek ücretler talep ettikleri belirlendi. Dolandırıcılar, sahte faturalar düzenleyerek kurbanlarının güvenini kazandılar ve bu yöntemle büyük meblağlar elde ettiler.

Şüpheliler suçüstü yakalandı

Kırşehir’e gelen şüphelilerin farklı marka ve modeldeki araçlarla hareket ettiği belirlenince, polis ekipleri harekete geçti. L.D. ve D.A. isimli şüpheliler, dolandırıcılık girişiminde bulundukları sırada servis yelekleri, alet çantaları ve araçlarıyla birlikte suçüstü yakalandı. Geniş çaplı operasyon sonucunda, plaka takip sistemi ve Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarından tespit edilen diğer iki şüpheli, Y.V. ve M.G., kaçmaya çalışırken yakalandı.