Kırşehir'de, Kırşehir-Kaman kara yolunun Karakurt köyü yakınlarında büyük bir trafik kazası meydana geldi. Sera işçilerini taşıyan bir servis minibüsü ile iki otomobilin karıştığı zincirleme kaza, sabah saatlerinde gerçekleşti.

Kazanın şiddetiyle iki kişi olay yerinde hayatını kaybetti, 15 kişi ise çeşitli derecelerde yaralandı. Yaralanan kişiler, olay yerine sevk edilen çok sayıda ambulansla Kırşehir'deki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle kara yolu bir süre trafiğe kapalı kaldı

Kaza yerine ulaşan kurtarma ekipleri, araçlarda sıkışan bazı yaralıları çıkarmak için yoğun çaba sarf etti. Polis ekipleri, kaza yerinde güvenlik önlemleri alarak trafik akışını kontrol altına almaya çalıştı. Kaza nedeniyle Kırşehir-Kaman kara yolu bir süre trafiğe kapalı kaldı.

Yetkililer, kazanın nedenine dair incelemelerin sürdüğünü ve görgü tanıklarının ifadelerine başvurulduğunu bildirdi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.