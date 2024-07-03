KIRŞEHİR (AA) - Türkiye Dağcılık Federasyonu Kırşehir İl Temsilciliği ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce kentin tanıtımı amacıyla "Dağları, Doğası ve Kültürüyle Kırşehir Projesi" hazırlandı.



Kırşehir'in doğal güzellikleri ve kültürel değerlerinin her yaş grubuna tanıtılması, bölgeye ve dağlık alanlara ulaşım imkanlarının doğru şekilde anlatılması amacıyla hazırlanan projeyle kenti daha fazla insanın ziyaret etmesi, ekonomik katkı ve doğal değerlerin korunmasına yönelik çalışmaların desteklemesi de hedefleniyor.

Proje kapsamında dağcılarla Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinden tarih, biyoloji ve coğrafya alanlarındaki bilim insanlarından oluşan ekipler, Çağırkan, Gönül Dağı ve Çayağzı köylerinde belirlenen dağların zirvelerine çıkarak, bölgelerin bitki çeşitliliği, jeolojik yapısı, kültürel ve tarihi geçmişini inceledi.

Tırmandıkları zirvelere Türk Bayrağı dikerek Türkiye Dağcılık Federasyonunun tabelasını asan ekipler, daha sonra bölge halkına da çalışmayla ilgili bilgi verdi.

Öte yandan, tırmanışlar sırasında kayıt altına alınan bölgelerin bitki çeşitliliği, jeolojik yapısı, kültürel ve tarihi geçmişiyle ilgili Ahi Evran Üniversitesi Mucur Meslek Yüksekokulu Görsel Sanatlar ve Grafik Tasarımı bölümlerince kısa film hazırlanacak.