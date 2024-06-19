Hollanda'nın Rotterdam şehrinde araba alım satımı ve bakım garajı olan yılların tecrübeli esnafı aslen Kırşehirli olan Yılmaz Ünlü, geçen bayram olduğu gibi bu bayramda çocukları sevindirdi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Hollanda'da yaşayan aslen Kırşehirli olan esnaf Yılmaz Ünlü, Kurban Bayramı'nda da çocukları sevindirdi.

Geçen bayram 500 civarında çocuğa destek olduğunu ifade eden Ünlü, "Bu bayram da yine onlara ayakkabı ve değişik malzemeler göndererek mutlu etmeye çalışıyorum. Bu konuda bana destek olan Bülent Türker'e teşekkür ederim. Önümüzdeki günlerde Kayseri'deki evimi de satarak kalıcı bir şeyler yaptırmak istiyorum. Desteğimiz devam edecek" dedi.

Altın Lale Vakfı Onursal Başkanı Bülent Türker ise, Yılmaz Ünlü gibi duyarlı insanların çoğalmasını isterken, "İyi ki Yılmaz Ünlü gibi örnek insanlar var. Onlar sayesinde bu ülke ayakta duruyor" yorumunu yaptı.