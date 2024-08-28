Eğitim dönemi öncesinde veliler, çocuklarının okul ihtiyaçlarını karşılamak için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından verilen kırtasiye yardımının ne zaman yapılacağını merak ediyor. 300 TL olarak belirlenen yardım, 1 Eylül - 31 Aralık tarihleri arasında banka hesaplarına yatırılacak. Dar gelirli ailelerin ve özel durumları olan bireylerin faydalanabileceği bu destek, eğitim masraflarını hafifletmeyi amaçlıyor.

Kırtasiye yardımı nedir?

Kırtasiye yardımı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından, ekonomik açıdan zorluk çeken ve asgari ücretin üçte birinden daha düşük gelire sahip olan ailelerin çocuklarına sunulan finansal destek olarak tanımlanır. Ayrıca, şehit ve gazi çocukları gibi özel durumları olan bireyler de bu yardımdan yararlanabilir.

Yardım miktarı 300 TL

Yardım miktarı her yıl 300 TL olarak belirlenmiştir. Bu yardım, öğrencilerin okul dönemindeki kırtasiye ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla verilmekte olup, yılda bir kez sunulmaktadır.

Kırtasiye yardımı ne zaman yatacak?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, kırtasiye yardımları 1 Eylül 2024 tarihinde başlayacak ve 31 Aralık 2024 tarihine kadar banka hesaplarına yatırılacak. Yardım, PTT ve diğer banka hesaplarına otomatik olarak yapılacak.

Kırtasiye yardımına başvuru nasıl yapılır?

Kırtasiye yardımı başvuruları iki şekilde yapılabilir:

e-Devlet üzerinden başvuru: Sosyal Yardım Başvuru Hizmeti Eğitim Öğretim Yardımı Talebi ekranından başvurabilirsiniz.

Belediyeler: Yerel belediyelerin sosyal yardım birimlerine başvurarak da bu yardımdan yararlanabilirsiniz.

Kırtasiye yardımından kimler faydalanabilir?

Kırtasiye yardımından şu kişiler yararlanabilir:

Vazife veya harp malullüğü aylığı alanlar,

2330 sayılı Kanun kapsamında aylık ödenen erbaş ve erler ile 3713 sayılı Kanun kapsamındaki kişiler,

Güvenlik korucuları ve siviller,

Vazife malullüğü aylığı kesilen veya sınıf değişikliği nedeniyle maaşı durdurulanlar,

Sivil şehitler ve gazilerin kendileri ile çocukları.

Kırtasiye yardımı kaç kez alınır?

Bu destek yılda bir kez verilmektedir. Ekonomik olarak zor durumda olan ailelerin çocuklarının okul ihtiyaçlarını karşılaması için verilen bu yardımı almak isteyenlerin, belirtilen başvuru süreçlerini takip etmeleri gerekmektedir.